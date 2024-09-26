Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили борьбу с межэтнической нетерпимостью

Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтиер Саидов на встрече, которая прошла на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе обсудили вопрос межэтнической нетерпимости.
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