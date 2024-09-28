Здание прачечной Рассказовской ЦРБ переделают под вытрезвитель

При Рассказовской центральной районной больнице появится вытрезвитель. Учреждение здравоохранения ищет организацию, которая сделает капитальный ремонт здания прачечной (прачки) и переоборудует его «под размещение лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».