Здание прачечной Рассказовской ЦРБ переделают под вытрезвитель

При Рассказовской центральной районной больнице появится вытрезвитель. Учреждение здравоохранения ищет организацию, которая сделает капитальный ремонт здания прачечной (прачки) и переоборудует его «под размещение лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
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