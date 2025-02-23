В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет.
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