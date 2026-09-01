Российский «Киноспутник» с камерой сверхвысокого разрешения отправится в космос

Новый спутник сможет снимать Землю с детализацией менее 1 м Российская компания «Спутникс» совместно с Роскосмосом готовится запустить спутник «Киноспутник» в конце ноября.
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