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Где грань между нацизмом и уважением к Своим Корням

Где грань между нацизмом и уважением к Своим Корням

Василий Вереск Много публикаций по мигрантскому направлению. Может быть, пошла отмашка похлеще его накрутить под чьи-то текущие нужды, но факт есть факт: в Россию – едут.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Помните пьесск &quot;Вишневый сад &quot;? Пока рассуждали, охали да ахали, сад успели вырубить. Пока только и слышно о том,что надо что - то делать, решать, ужесточать, принимать, закон, проявить твердость и прочую болтавню, в наш сад едут, едут и едут рубщики этого сада. И пока дальше надо то да надо это дело не пойдет на практике о выдворении мигрантов, наш сад т.е. нашу страну вырубят, как вишневый пока много разглагольсвовали.
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4 час.
Ирина52
Я предпочитаю ориентироваться на традиции русского языка ,а не на прочие заморочки. А по русски со времен Великой Отечественной фашизм и нацизм - СИНОНИМЫ. И точка.
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3 час.
Юрий Белов
Без вариантов : Только выгонять ! С гражданством и без - всех !
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2 час.

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