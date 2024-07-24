Где грань между нацизмом и уважением к Своим Корням

ТН

Татьяна Недогреева

Помните пьесск "Вишневый сад "? Пока рассуждали, охали да ахали, сад успели вырубить. Пока только и слышно о том,что надо что - то делать, решать, ужесточать, принимать, закон, проявить твердость и прочую болтавню, в наш сад едут, едут и едут рубщики этого сада. И пока дальше надо то да надо это дело не пойдет на практике о выдворении мигрантов, наш сад т.е. нашу страну вырубят, как вишневый пока много разглагольсвовали.