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Жители США, выходя на улицы, видят живых зомби каждый день.

Жители США, выходя на улицы, видят живых зомби каждый день.

© PSYCHOSHADOW/HTTP://IMAGEBROKER.COM/#/SEARCH/GLOBALLOOKPRESS ОБЩЕСТВО АПОКАЛИПСИС УЖЕ НАСТУПИЛ: "ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД" СОЗДАЁТ ЛАГЕРЯ ЗОМБИ ЕКАТЕРИНА ПАНФИЛОВА Кто не видел зомби в щекочущих нервы фильмах? Видели многие – американская киноиндустрия дом родной для такого рода жанра.

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