В Омске 10-летний мальчик упал с 9 этажа: что известно о случившемся

Упавшему мальчику удалось выжить. Известно, что во время случившегося он был дома не один.Сотрудники прокуратуры и СК организовали проверки в связи с падением 10-летнего ребёнка из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии