Россияне рассказали о своих корпоративных пенсиях

Почти половина (45 процентов) опрошенных россиян, участвующих в соответствующих программах по месту работы, хотели бы получать корпоративную пенсию в размере более 50 тысяч рублей, еще 23 процента респондентов рассчитывают на выплату в 40-50 тысяч.
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