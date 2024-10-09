Россияне рассказали о своих корпоративных пенсиях

Почти половина (45 процентов) опрошенных россиян, участвующих в соответствующих программах по месту работы, хотели бы получать корпоративную пенсию в размере более 50 тысяч рублей, еще 23 процента респондентов рассчитывают на выплату в 40-50 тысяч.