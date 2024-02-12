42-летний брат не может найти себе невесту, потому что выдает себя за 25-летнего

Патологическая лживость расценивается как психологический, если не психиатрический, дефект. Ничего удивительного, что от такого шарахаются сразу же - ведь зрелый мужчина, выдающий себя за совсем молодого, явно имеет искаженное мировосприятие!

Майя Maja

Самое удивительное, что он сам это не считает ложью. Видимо для него это такая проказа, взял и пофантазировал на тему себя)) А сидит не в соц.сетях, а именно на сайте знакомств)) Так какого рожна ему там делать с такими фото "из прошлого", если знакомится очень хочется? Вот тут уже, видимо, могут скрываться более глубокие проблемы с психикой:(