ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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42-летний брат не может найти себе невесту, потому что выдает себя за 25-летнего

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Комментарии
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radiofree RF
Поезд ушёл.......Как минимум вдовушка или разведёнка.
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16 час.
В
Воробей
Патологическая лживость расценивается как психологический, если не психиатрический, дефект. Ничего удивительного, что от такого шарахаются сразу же - ведь зрелый мужчина, выдающий себя за совсем молодого, явно имеет искаженное мировосприятие!
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7 час.
Майя Maja
Самое удивительное, что он сам это не считает ложью. Видимо для него это такая проказа, взял и пофантазировал на тему себя)) А сидит не в соц.сетях, а именно на сайте знакомств)) Так какого рожна ему там делать с такими фото &quot;из прошлого&quot;, если знакомится очень хочется? Вот тут уже, видимо, могут скрываться более глубокие проблемы с психикой:(
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6 час.

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