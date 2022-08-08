Сын Ротару рассказал о подавленном настроении певицы в ее день рождения

globallookpress/Grigirii Goryachev Сын украинской эстрадной исполнительницы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал о том, что его мать отпраздновала 75-летний юбилей в подавленном настроении, хотя ее самочувствие было нормальным.
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