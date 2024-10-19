Ольга Павловец вернулась к «Делам житейским»

На ТВЦ 21, 22 и 23 октября покажут три новых сезона социальной мелодрамы «Дела житейские». Согласно пресс-службе телеканала, Ольга Павловец вновь предстанет в образе социальной работницы Веры Филатовой, помогающей людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.