Ольга Павловец вернулась к «Делам житейским»

На ТВЦ 21, 22 и 23 октября покажут три новых сезона социальной мелодрамы «Дела житейские». Согласно пресс-службе телеканала, Ольга Павловец вновь предстанет в образе социальной работницы Веры Филатовой, помогающей людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии