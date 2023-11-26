Экс-игрок "Краснодара" Деменко назвал "Урал" боевой командой после матча РПЛ

Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко, который в своей клубной карьере также выступал за петербургский "Зенит" и московский "Спартак", оказался разочарован игрой "быков" в матче 16-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом" и заявил, что увидел недопонимание со стороны краснодарского клуба.