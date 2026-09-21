Московскую квартиру оценили в 88 поездок в Турцию

Аналитики сравнили стоимость жилья в Москве с расходами на зарубежные поездки, пишет РБК. По расчётам специалистов, чтобы купить квартиру массового сегмента площадью около 49 квадратных метров, москвичу пришлось бы отказаться примерно от 88 поездок в Турцию, 105 туров в Египет или 154 отпусков в Объединённых Арабских Эмиратах.
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