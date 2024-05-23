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Количество жертв пожара в СНТ под Истрой выросло до семи

Количество жертв пожара в СНТ под Истрой выросло до семи

Количество погибших в результате возгорания в СНТ в Московской области увеличилось до семи. Соответствующую информацию в четверг, 23 мая, опубликовало агентство РИА Новости, сославшись на источник из экстренных служб.

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