Количество жертв пожара в СНТ под Истрой выросло до семи

Количество погибших в результате возгорания в СНТ в Московской области увеличилось до семи. Соответствующую информацию в четверг, 23 мая, опубликовало агентство РИА Новости, сославшись на источник из экстренных служб.
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