Экипаж ТОС-2 «Тосочка» разгромил взводные опорные пункты и живую силу ВСУ

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Север» в ходе выполнения боевых задач уничтожил взводные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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