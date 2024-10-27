Лидер Палестины готов посетить сектор Газа, но мешает Израиль — советник

Визит в сектор Газа «полон решимости» совершить палестинский лидер Махмуд Аббас, но развязанная Израилем война препятствует этому шагу, заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш, 27 октября сообщает РИА Новости.
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