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Меняем себя – меняем мир: как делать добрые дела в 2025 году

Изменить мир вокруг, сделать его добрее и отзывчивее, легко — нужно начать с себя. Многие известные компании понимают это и активно сотрудничают с российскими фондами, оказывая свою поддержку и организовывая собственные социальные проекты.

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