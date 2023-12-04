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Дети мигрантов не должны ухудшать условия обучения граждан РФ

Путин о проблемах со знанием русского у детей мигрантов в российских школах. А между тем, с проблемами, которые создают мигранты и их родственники, жители этнических анклавов (которых быть не должно) сталкиваются постоянно.

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