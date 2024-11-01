Россиянам рассказали, когда просроченные лекарства становятся опасными

Многие сталкиваются с просроченными лекарствами и задаются вопросом, не опасно ли их принимать. Внешний вид и запах таких препаратов зачастую остаются неизменными, но врач-токсиколог Михаил Кутушов предупреждает: их применение может быть небезопасным.