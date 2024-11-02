Изменился график работы медицинских учреждений Магадана в выходные и праздничные дни

В связи с выходными и праздничными днями график работы медицинских учреждений Магадана меняется. Единый регистрационный офис будет открыт 2 ноября с 8 до 17 часов, однако 3 и 4 ноября колл-центр работать не будет, а 5 ноября операторы будут принимать звонки с 8 до 18 часов.