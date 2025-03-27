Симферопольцы снова жалуются на радикальную обрезку деревьев. На этот раз по улице СемашкоРанее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в интервью "Крымской газете" заявил, что уход за зелёными насаждениями ведётся квалифицированными специалистами, а обрезка проводится с целью … .