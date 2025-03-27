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Симферопольцы снова жалуются на радикальную обрезку деревьев

Симферопольцы снова жалуются на радикальную обрезку деревьев

Симферопольцы снова жалуются на радикальную обрезку деревьев. На этот раз по улице СемашкоРанее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в интервью "Крымской газете" заявил, что уход за зелёными насаждениями ведётся квалифицированными специалистами, а обрезка проводится с целью … .

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