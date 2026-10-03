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Первую за 40 лет крупную военную базу построят в США

Первую за 40 лет крупную военную базу построят в США

www.globallookpress.com/CNP/AdMedia Глава Пентагона Пит Хегсет 3 октября заявил, что США намерены построить первую за последние 40 лет новую крупную военную базу на своей территории.

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