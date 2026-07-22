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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Давыдов: «Лазарев вполне готов. У нас как раз еще есть небольшой отрезок времени, чтобы окончательно набрать форму»

Тренер Сергей Давыдов рассказал о подготовке фигуриста Льва Лазарева к этапу Гран-при среди юниоров в китайском Сиане.

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