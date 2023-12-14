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Вечерний Новосибирск

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  • Oltaviro Oltaviro
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Михаил Симонян: Бойцам на передовой важно знать, что семье помогут решить все вопросы

Михаил Симонян: Бойцам на передовой важно знать, что семье помогут решить все вопросы

Советник губернатора Новосибирской области Михаил Симонян с весны нынешнего года принимает самое непосредственное участие в организации гуманитарной помощи и решении вопросов поддержки военнослужащих и их семей.

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