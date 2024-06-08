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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Сычев: «Футбол сложнее хоккея, потому что в этом спорте нужно бегать, а в хоккее – кататься»

Бывший нападающий сборной России вместе с командой «Политика» выиграл турнир Лига Ставок Кубка Росконгресса по хоккею в рамках ПМЭФ.

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