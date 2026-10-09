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Уральскому иеромонаху-экстремисту запросили срок за восхваление Власова

Уральскому иеромонаху-экстремисту запросили срок за восхваление Власова

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Прокуратура в ходе прений попросила суд приговорить иеромонаха неканонической церковной структуры из Верхотурья Евгения Пинчука к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима.

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