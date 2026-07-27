Кадры освобождения Коммунаровки в Днепропетровской области (ВИДЕО, КАРТА)

Кадры освобождения Коммунаровки в Днепропетровской области. Развивая наступление, подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Коммунаровка Днепропетровской области, сегодня сообщило Минобороны.
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