Губернатор Кубани поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

В Краснодарском крае отмечается профессиональный праздник медицинских работников. Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил их с этим событием, подчеркнув важность их работы и поблагодарив за каждый трудовой день.
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