Трупы на дорогах. Крысы захватывают улицы Владивостока?

Известная своими гостинками улица Окатовая давно славится изобилием крыс и мусора. Хотя рядом расположены крупнейший торговый центр в городе, Мариинский театр и множество дорогих новостроек, изобилие грызунов вызывает шок.
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