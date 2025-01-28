Канада и ЕС готовят ответ на угрозу тарифов США под руководством Трампа

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудит с партнерами из ЕС, Великобритании и Мексики ответные действия на возможные 25% тарифы США, объявленные Дональдом Трампом, касающиеся незаконной миграции и синтетических опиоидов.
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