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Канада и ЕС готовят ответ на угрозу тарифов США под руководством Трампа

Канада и ЕС готовят ответ на угрозу тарифов США под руководством Трампа

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обсудит с партнерами из ЕС, Великобритании и Мексики ответные действия на возможные 25% тарифы США, объявленные Дональдом Трампом, касающиеся незаконной миграции и синтетических опиоидов.

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Игорь Васиков
Наживут себе врага...
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