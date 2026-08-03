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"Плохо реагируем". Польский генерал придумал, как защитить НАТО от России

"Плохо реагируем". Польский генерал придумал, как защитить НАТО от России

"То, что делает Путин, — это вызов Альянсу. На мой взгляд, НАТО слишком слабо реагирует на угрозы со стороны России", — считает бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей (Stanisław Koziej).

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