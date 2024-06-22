Горячий пар убил рабочего на предприятии в Карелии

Госинспекция труда установила причины несчастного случая на заводе в Сортавальском районе Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работником одного из заводов, расположенных в Сортавальском районе.
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