Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»
Sports.ru
Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений.
Комментарии
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Не мудрёно, что ВВП так смачно высказался о "низкой социальной ответственности" подобных мокрощелок. Одна "вечно зелёная ", судя по многолетнему служению пиндосам, Наебулина может заменить любой публичный дом.
... наверное нашей власти милей скачущие шлюхи, чем богатыри Дагестана.
одна говорит что звание народной чисто номинальное, другая, что звание майора... откуда они???
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