Театр абсурда

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  • Е Ва
    одна говорит что звание народной чисто номинальное, другая, что звание майора... откуда они???Глава Дагестана п...
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    эПОЛТОРА МИЛЛИАРДА...
  • Константин Котельников
    Если Путин не очистит российские города от чуждых нам пришельцев, я, лично на выборах буду голосовать за любого, кто ...ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА...

Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»

Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»

Sports.ru Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Не мудрёно, что ВВП так смачно высказался о &quot;низкой социальной ответственности&quot; подобных мокрощелок. Одна &quot;вечно зелёная &quot;, судя по многолетнему служению пиндосам, Наебулина может заменить любой публичный дом.
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9 час.
АС
Алексей Сафронов
... наверное нашей власти милей скачущие шлюхи, чем богатыри Дагестана.
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9 час.
Е Ва
одна говорит что звание народной чисто номинальное, другая, что звание майора... откуда они???
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25 мин.

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