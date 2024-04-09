Справиться с желанием «заесть» переживания поможет поддержка друзей

Люди склонны переедать из-за стресса или сильных эмоциональных переживаний. Если в их окружении есть те, кто готов обеспечить дружескую поддержку — «зажоры» происходят реже, сообщило информагентство RuNews24.
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