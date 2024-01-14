Lexus показал спортивную версию кроссовера RZ 450e

Lexus представил на выставке в Японии спортивную версию электрического кроссовера RZ 450e. Право покупки автомобиля в исполнении F Sport Performance будет разыграно в лотерее, тираж новинки ограничен 100 экземплярами.
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