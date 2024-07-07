Нежнейший паштет из бюджетной куриной грудки. Сделать просто: справится даже ребенок

Этот рецепт паштета из куриного филе поражает своим насыщенным вкусом и простотой приготовления. Сочетание куриного мяса, овощей и специй создает идеальную текстуру и аромат, который удовлетворит даже самых изысканных гурманов.
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