Решение проблемы Приднестровья должно начинаться с Украины

Майа Санду к августу 2021-го сумела сосредоточить в своих руках всю полноту власти. И немедленно повторила все тот же политический лозунг, с которым вела свою избирательную кампанию: российские войска и миротворцы должны уйти из Приднестровья.
Майа Санду к августу 2021-го сумела сосредоточить в своих руках всю полноту власти. И немедленно повторила все тот же политический лозунг, с которым вела свою избирательную кампанию: российские войска и миротворцы должны уйти из Приднестровья.
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