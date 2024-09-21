"Пугачева - дутая фигура". Галкин дал интервью

Vladimir Bogdanov

Всё началось с Кобзона. Он возглавил эстрадную мафию. Постепенно с эстрады пропадали артисты, в т.ч. певцы, нееврейской национальности. Все, так называемые юмористы, являются представителями "малого" народа. Появился Евдокимов и вся эта голота оказалась неинтересна. Появился русский юморист с русским народным юмором и в отместку за своё поражение на эстраде эта "банда" юмористов не поехала проводить его в последний путь, а возможно и организовала автокатастрофу. На эстраде главенствуют нерусские пугачёвы, лораки, долины и т.д. и т.п.