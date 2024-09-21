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Закон и Порядок

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"Пугачева - дутая фигура". Галкин дал интервью

"Пугачева - дутая фигура". Галкин дал интервью

Советский и российский актёр театра и кино Борис Галкин, известный зрителю по кинолентам "В зоне особого внимания", "Ожидание полковника Шалыгина", "Ответный ход", "Тайга.

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Комментарии
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Vladimir Bogdanov
Всё началось с Кобзона. Он возглавил эстрадную мафию. Постепенно с эстрады пропадали артисты, в т.ч. певцы, нееврейской национальности. Все, так называемые юмористы,  являются представителями &quot;малого&quot; народа. Появился Евдокимов и вся эта голота оказалась неинтересна. Появился русский юморист с русским народным юмором и в отместку за своё поражение на эстраде  эта &quot;банда&quot; юмористов не поехала проводить его в последний путь, а возможно и организовала автокатастрофу. На эстраде главенствуют нерусские пугачёвы, лораки, долины и т.д. и т.п.
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