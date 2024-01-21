Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Саперы показали уникальный способ разминирования при помощи БПЛА

Саперы показали уникальный способ разминирования при помощи БПЛА

Минобороны России показало кадры работы наших саперов по разминированию территорий в зоне СВО. В День инженерных войск военнослужащие инженерно-саперной роты 8-й общевойсковой армии Южной группировки войск показали уникальный эффективный способ уничтожения обнаруженных боеприпасов противника с помощью беспилотников:  https://tvzvezda.

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Комментарии
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Андрей
отлично! Сбережёт жизни нашим воинам!
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19 час.

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