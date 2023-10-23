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Мировое обозрение

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OUKITEL представит 11 ноября флагманский сверхпрочный смартфон WP30 Pro и стильный 12-дюймовый планшет OT5

OUKITEL представит 11 ноября флагманский сверхпрочный смартфон WP30 Pro и стильный 12-дюймовый планшет OT5

Известный производитель защищённых устройств OUKITEL с более чем 10-летним стажем работы в отрасли объявил о предстоящей презентации защищённого смартфона WP30 Pro и 12-дюймового планшета OT5, которая пройдёт в ходе фестиваля Double 11 Global Shopping Festival, также известного как Singles Day (День холостяков) на интернет-площадке AliExpress.

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