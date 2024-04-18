Тульские ученые смогут выиграть премию в размере 200 тысяч рублей

17 апреля в Тульской области стартовал прием заявок на участие в премиях в сфере науки и техники. Подать документы можно до 31 мая17 апреля в Тульской области стартовал прием заявок на участие в премиях в сфере науки и техники.
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