Высокие доходы участников СВО и работников ВПК приводят к повышению доходов остальных россиян, — эксперт Алиса БронскаяВ России начинается уникальная трансформация под названием ‘Эволюция заработных плат’, заявляет экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов.
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