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Rzeczpospolita: В Польше из-за наплыва украинцев вырос уровень преступности

Rzeczpospolita: В Польше из-за наплыва украинцев вырос уровень преступности

В Польше из-за большого количества приезжих с Украины отмечают рост уровня преступности. Как сообщает Rzeczpospolita, многие украинцы в чужой стране много себе позволяют, чувствуют себя абсолютно безнаказанно и нарушают законы, в том числе их часто ловят на вождении в пьяном состоянии.

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