Rzeczpospolita: В Польше из-за наплыва украинцев вырос уровень преступности

В Польше из-за большого количества приезжих с Украины отмечают рост уровня преступности. Как сообщает Rzeczpospolita, многие украинцы в чужой стране много себе позволяют, чувствуют себя абсолютно безнаказанно и нарушают законы, в том числе их часто ловят на вождении в пьяном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии