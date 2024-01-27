Rzeczpospolita: В Польше из-за наплыва украинцев вырос уровень преступности

В Польше из-за большого количества приезжих с Украины отмечают рост уровня преступности. Как сообщает Rzeczpospolita, многие украинцы в чужой стране много себе позволяют, чувствуют себя абсолютно безнаказанно и нарушают законы, в том числе их часто ловят на вождении в пьяном состоянии.