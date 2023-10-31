Intel представит первые Core Ultra вечером 14 декабря Компания Intel сообщила, что 14 де...

Intel представит первые Core Ultra вечером 14 декабряКомпания Intel сообщила, что 14 декабря проведёт прямую трансляцию мероприятия AI Everywhere, в ходе которого представит серверные процессоры Xeon Scalable 5-го поколения с кодовым именем Emerald Rapids, а также первые процессоры Core Ultra — мобильные чипы семейства Meteor Lake.