Тревожность на паузе: как путешествия помогают восстановить внутренний покой

Тревожность в современном быстро меняющемся мире становится невидимым спутником. Постоянное беспокойство «как бы что не случилось плохое», связанное с неопределенностью, острым ощущением опасности, делает человека раздражительным, мешает концентрироваться, что снижает эффективность и производительность любой деятельности.
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