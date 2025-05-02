Тревожность на паузе: как путешествия помогают восстановить внутренний покой

Тревожность в современном быстро меняющемся мире становится невидимым спутником. Постоянное беспокойство «как бы что не случилось плохое», связанное с неопределенностью, острым ощущением опасности, делает человека раздражительным, мешает концентрироваться, что снижает эффективность и производительность любой деятельности.