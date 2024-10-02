Полиция Дании расследует обстоятельства двух взрывов у посольства Израиля в Копенгагене Полиция Дании начала расследование обстоятельств двух взрывов, прогремевших сегодня на северной окраине Копенгагена.
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Полиция Дании расследует обстоятельства двух взрывов у посольства Израиля в Копенгагене Полиция Дании начала расследование обстоятельств двух взрывов, прогремевших сегодня на северной окраине Копенгагена.
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