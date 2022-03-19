Статистика COVID-19

19 марта 2022 года в ЯНАО 265 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 134 073) 125 505 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 026) 165 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 20 пациентов в тяжелом состоянии 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 8 […]19 марта 2022 года в ЯНАО 265 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 134 073) 125 505 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период – 1 026) 165 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 20 пациентов в тяжелом состоянии 11 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 256) 257 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 122 817).