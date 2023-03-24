Ведущий актер челябинского Нового художественного театра отметит юбилей

На творческом вечере прозвучат стихи и песни, которые Александр Майер выучил за свою карьеру. Сразу два больших события ждет в этом году Новый художественный театр.
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