Эксперты MHRA предупредили, что уколы для снижения веса могли стать причиной 82 смертей

Британское агентство MHRA, которое подчиняется департаменту здравоохранения страны, выпустило срочное предупреждение о 82 случаях смертей, связанных с приемом препаратов для снижения веса и ожирения, пишет издание Independent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии