Прогноз магнитных бурь с 16 по 22 декабря: что нас ждет? Ольга ВайленкоНаучно-технический прогресс позволяет предсказывать многие природные явления, включая солнечную активность, которая непосредственно влияет на магнитное поле Земли.
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